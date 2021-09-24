Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi Maaşları, ve İş İlanları

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) görev tanımı nedir, Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ne iş yapar, Güvenlik Görevlisi (Silahsız) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Görevlisi (Silahsız) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Tanımı;

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bina ve tesislerde, hukuk kurallarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük Güvenlik Görevlisi (Silahsız) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi (Silahsız) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

VERİGİRİŞİ

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Ne İş Yapar?

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) , çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görev başlangıcında devir teslim işlemlerini yapmak,

b) Kullanılan güvenlik sistem , cihaz ve aletlerinin kontrolünü yapmak,

c) Giriş çıkışların usule göre yapılmasını sağlamak,

d) Devriye hizmetlerini gerçekleştirmek,

e) Kontrol noktalarının izlenmesini sağlamak,

f) Gelen misafir ve ziyaretçileri yönlendirmek,

g) Görev süresince karşılaşılan olayları not almak,

h) Gerektiğinde en yakın kolluk kuvvetlerine bilgi vererek onların olay yerine intikalini

sağlamak,

i) Koruma ve güvenliğinin yapıldığı yerlerde gelenleri varsa duyarlı kapıdan geçirmek,

j) Gelenlerin üstlerini el dedektörü ile aramak,

k) Varsa eşya ve çantaları X-ray cihzından geçirmek,

l) Toplantı, konser, spor musabakası, cenaze ve düğün gibi kalabalığın fazla olacağı yerlerde

gelenlere kimliklerini sormak,

m) Suç işleyen ile emniyet tarafından arandığı bildirilen kişileri yakalayarak gözlem altına alıp

emniyet veya jandarmaya teslim etmek ( tutanak tutarak),

n) Yangın deprem gibi tabi afetlerde imdat istenmesi halinde konut ve işyerlerine girmek,

o) Terk edilmiş eşyayı emanete almak,

p) Karşı koyanlara karşı gerekirse zor ve jop kullanmak,

r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güvenlik Görevlisi (Silahsız) mesleğinin meslek kodu 5414.11 olarak belirlenmiştir



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