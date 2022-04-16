Güvenlik Görevlisi (Tren) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Tren) görev tanımı nedir, Güvenlik Görevlisi (Tren) ne iş yapar, Güvenlik Görevlisi (Tren) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Görevlisi (Tren) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Görevlisi (Tren) Tanımı;

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Güvenlik Görevlisi (Tren) Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlik Görevlisi (Tren) Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Tren) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Güvenlik Görevlisi (Tren) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi (Tren) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.06

Meslek Adı :

Güvenlik Görevlisi (Tren)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trenlerde her türlü can, mal güvenliğini ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Güvenlik Görevlisi (Tren) , İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Resmi elbiseli olarak görevi ve silahı teslim almak,

b) Tren istasyonlarını kontrol etmek ve gerekli güvenlik tedbirini almak,

c) Trenlerde yolculuk yapan yolcuların, yolculuk sırasında güvenliklerini sağlamak,

d) Trenlerde meydana gelen olayları tespit ederek tutanak tutmak, suçluları yakalayıp genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek,

e) Trenlerde adli olaylar sonucu tutulan tutanakları polise teslim etmek,

f) Görev alanı içerisinde bir suçla karşılaştığında, zor kullanmak, suça el koymak, sanığı tespit etmek,

g) Suç delillerini muhafaza etmek ve yakalama yapması gereken olayları en yakın genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,

h) Trenlerde unutulan kayıp eşyalar için tutanak tutarak gar müdürlüğüne teslim etmek,

i) Seyyar satıcıların trende satış yapmalarına engel olmak,

j) Hırsızlık ve gasp olaylarına karşı önlem almak,

k) Trenlerde çalışan kurum personelinin her türlü güvenliğini sağlamak,

l) Trenlerdeki ve tren istasyonlarındaki demirbaş eşyaların korunmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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