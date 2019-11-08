Güvenlik görevlisinden duyarlılık örneği

Başakşehir'de bulunan bir sitenin güvenlik görevlisi duyarlılık örneği göstererek, içinde binlerce dolar olan çantayı sahibine teslim etti. Duyarlılık örneği gösteren site güvenlik görevlisi Cemal Özder, "500 bin dolar da olsa yine aynı şeyi yapardım. Çünkü, bu benim hakkım değil ben hakkım olana razıyım, hakkım olanı istiyorum" dedi.

Başakşehir 4. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesinde, bulunan bir sitenin güvenlik görevlisi Cemal Özder, sitenin bahçesinde gezdiği sırada bir çanta gördü. Çantayı alan Özder, içine bakınca binlerce dolar olduğunu gördü. Durumu hemen arkadaşına bildiren Özder, çantanın sahibini aramaya başladı. Güvenlik görevlileri, kısa sürede içinde binlerce dolar olan çantanın sahibinin adresini belirledi.

"Açtığımız da içinde 22 bin 700 dolar vardı"

Çantayı bulan Cemal Özder çantayı bulduktan sonra yapması gerekeni yaptığını belirterek, "Gece çalışıyorum. Saat 05.00 civarlarında bölgemde devriye gezerken bir çanta fark ettim. Elimle tuttuğumda bir ağırlık olduğu belliydi zaten. Sonra amirimi aradım, bir çanta bulduğumu söyledim. Alıp, güvenlik noktasına getirdim. Daha sonra kayıt altına aldık, tutanağı tuttuk. Açtığımız da içinde 22 bin 700 dolar vardı. Çantanın içinde sahibinin bilgileri vardı onu aradık tutanak ile parayı sahibine verdik" dedi.

"Hakkım değil ben hakkım olana razıyım"

Hakkı olmayan parayı alamayacağını söyleyen Özder, "Benim dünya görüşüm de şöyle savunduğum bir fikir var. Ben kimsenin hakkını yemem, kimseye de hakkımı da yedirmem. Sadece görevimi yaptım. Paranın miktarı inanın önemli değil 122 bin dolar da olsa, 500 bin dolar da olsa yine aynı şeyi yapardım. Çünkü, bu benim hakkım değil ben hakkım olana razıyım, hakkım olanı istiyorum. Keşke ülkemizde bu tür duyarlılıkların daha da çok olmuş olsa, emin olun kendim yapmış kıvanç duyarım, onur duyarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA