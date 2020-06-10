AVM'de skandal! Küçük çocuğun gözüne dezenfektan sıktı
Yurt dışında annesiyle alışveriş için AVM'ye gelen küçük çocuk güvenlik görevlisinin gözüne dezenfektan sıkması üzerine acı içinde kaldı. Olaya şahit olan anne şaşkınlık geçirerek önce güvenlik görevlisine bakakaldı ardından çocuğunun yardımına koştu.
Yurt dışındaki bir AVM girişinde yaşanan skandal olayda, AVM'nin güvenlik görevlisi, annesiyle alışverişe gelen küçük çocuğun gözüne dezefektan sıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ateş ölçümü sırasında şok eden anlar yaşandı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, AVM'ye gelen vatandaşların ateşini ölçmek için elinde ateş ölçer ve dezenfektan bulunan güvenlik görevlisi, annesiyle gelen çocuğun gözlerine dezenfektan sıktı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU
Yaşananlar karşısında bir anlık şok geçiren anne, önce görevliye bakakaldı ardından hemen çocuğunun yüzünü sildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu.
HABERE YORUM KAT