AVM'de skandal! Küçük çocuğun gözüne dezenfektan sıktı

Yurt dışındaki bir AVM girişinde yaşanan skandal olayda, AVM'nin güvenlik görevlisi, annesiyle alışverişe gelen küçük çocuğun gözüne dezefektan sıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ateş ölçümü sırasında şok eden anlar yaşandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, AVM'ye gelen vatandaşların ateşini ölçmek için elinde ateş ölçer ve dezenfektan bulunan güvenlik görevlisi, annesiyle gelen çocuğun gözlerine dezenfektan sıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Yaşananlar karşısında bir anlık şok geçiren anne, önce görevliye bakakaldı ardından hemen çocuğunun yüzünü sildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu.