Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Kütahya'nın Simav ilçesi Gençlik Merkezi Müdürlüğü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hisarcık ilçesindeki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına siperlik maske desteğinde bulundu.

Simav Gençlik Merkezi Müdürlüğünde gençlik liderleri ve personel tarafından üretilen 75 siperlik maske Hisarcık Gençlik ve Spor Müdürlüğünün girişimleriyle İlçe Hastanesindeki sağlık personeline, İlçe Emniyet Amirliği ile Jandarma Komutanlığı, Nüfus Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne Kaymakam Buğra Karadağ ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar tarafından teslim edildi. Güvenlik güçleri, sağlık personeli ile kamu kuruluşu yetkilileri Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA