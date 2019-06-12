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  3. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Tunceli'de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Tunceli'de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı

Kaynak: İHA

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