İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

Tekirdağ Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

Tekirdağ Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.

Malkara - Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Karacagür Mahallesi'nin güvenlik kameraları, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Beton parçasıyla demir direğe monte edilmiş kameraların devrilmesi, rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Karacagür Mahallesi giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT