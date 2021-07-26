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LGS Güvenlik kayıt NO öğrenme 2021 | Güvenlik kayıt NO nereden, nasıl öğrenilir 2021?

LGS Güvenlik kayıt NO nereden, nasıl öğrenilir 2021? sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. E-Okul tercih giriş ekranında öğrencilerin karşısına çıkan güvenlik kayıt NO hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

LGS Güvenlik kayıt NO öğrenme 2021 | Güvenlik kayıt NO nereden, nasıl öğrenilir 2021?

LGS 2021 yılında 6 Haziran'da merkezi olarak uygulandı. Sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanırken, yerleştirme sonuçları da 26 Temmuz'da duyuruldu. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar şanslarını 1. ve 2. tercihlerde deneyecek. LGS tercih onaylama ekranında istenen güvenlik kayıt NO adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki Güvenlik kayıt NO nasıl öğrenilir 2021?

LGS GÜVENLİK KAYIT NO NEDİR?

LGS güvenlik kayıt NO; LGS başvuruları sırasında öğrencilere verilir. Söz konusunu bu numara kaydın ardından ekrana gelir.

LGS KAYIT NO NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR 2021?

Eğer bu numarayı almayı unuttuysanız okul müdürlüklerine şahsen başvurup LGS güvenlik kayıt numarasını temin edebilirsiniz.

Güvenlik kayıt NO öğrenme 2021 | Güvenlik kayıt NO nereden, nasıl öğrenilir 2021?

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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