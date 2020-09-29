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  3. Güvenlik kaynakları açıkladı! 300 PKK/YPG'li Ermenistan'a götürüldü

Güvenlik kaynakları açıkladı! 300 PKK/YPG'li Ermenistan'a götürüldü

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre 300 PKK/YPG'li terörist otobüslerle Ermenistan'a taşındı.

Güvenlik kaynakları açıkladı! 300 PKK/YPG'li Ermenistan'a götürüldü

Geçtiğimiz pazar günü Azerbaycanlı vatandaşların olduğu yerleşim yeri ve sınır hattı boyunca saldırılarda bulunan Ermenistan'ın saldırılar öncesi PKK' ile anlaşma yaptığı bilgisi öğrenildi. Söz konusu anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim verdi. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanıldı.

3 KÖY DAHA GERİ ALINDI

Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı da sürdürüyor.

Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

30 ARAÇ İMHA EDİLDİ

Ayrıca son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.

11 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 30 SİVİL YARALANDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasına göre 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Ermeni saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil ise yaralandı. Öte yandan hayatını kaybedenlerin arasında 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.

Güvenlik kaynakları açıkladı! 300 PKK/YPG'li Ermenistan'a götürüldü

Tayfun Altuntaş
Editör


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