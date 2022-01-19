Güvenlik Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Güvenlik Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Güvenlik Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Güvenlik Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Güvenlik Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Güvenlik Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlik Müdürü Maaşları

Güvenlik Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük Güvenlik Müdürü maaşı 9250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1213.05

Meslek Adı :

Güvenlik Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Politika Ve Planlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bina, tesis vb. yerlerde hukuk kurallarına uygun olarak, güvenlik önlemleri alma ve personelini yönetme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

v) Personelinin çalışma programlarını hazırlayıp, görevlerini yasalara uygun olarak yapmalarını sağlamak,

w) Güvenlik amaçlı kullanılan makine ve ekipmanların faal durumda olmalarını sağlamak,

x) Bina ve tesislerin giriş ve çıkışlarının X-Ray cihazı, dedektör, kamera vb. araçlarla kontrol edilmesini sağlamak,

y) Görev mahallinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,

z) Kolluk kuvvetleri suç mahalline gelinceye kadar,suç işleyen sanığı alıkoymak ve kolluk kuvvetlerine teslim edilmesini sağlamak,

aa) Olay mahali ve delillerin muhafaza edilmesini sağlamak,

bb) Görev mahalinde olayla ilgili tutanak tutmak cc) Tesise ve işletmeye gelecek büyük gruplar için önceden güvenlik önlemleri almak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Güvenlik Müdürü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?