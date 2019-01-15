Güvenlik personellerinin grevi hava trafiğini alt üst etti

Almanya'da 8 havaalanında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle hava trafiği alt üst oldu. İptal olan uçuşlar yaklaşık 220 bin yolcuyu etkiledi.

Almanya genelinde 8 havaalanında güvenlik personellerinin grevi hava trafiğini durma noktasına getirdi. Grevler yüzünden Frankfurt Havaalanı'nda 610 uçuş iptal edildi. Ülke genelinde iptal olan uçuşlar 220 bin yolcuyu etkiledi. Güvenlik görevlilerinin grevinin andından uçuşunu iptal eden on binlerce yolcunun tekrar uçmak istemesi durumunda havaalanlarında büyük kaos yaşanabileceği tahmin edililiyor.

Almanya'nın en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (Ver.di), güvenlik çalışanlarının saat ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesi için başlattığı uyarı grevleri Frankfurt, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt, Hannover-Langenhagen, Münih, Hamburg ve Bremen havalimanlarında da gerçekleştirildi.

Havaalanlarında çalışan güvenlik personellerinin işveren statüsünde bulunan Alman Havalimanları Birliği (ADV) grevler yüzünden Ver.di'yi anlaşmazlıkla suçlarken, Ver.di sendikası ise 23 bin güvenlik görevlisinin ülke genelinde 20 euro saat ücreti almasını istiyor.

Grevler yüzünden en çok etkilenen ve Almanya'nın dünyaya açılan havaalanı olarak kabul edilen, günde bin 200'ün üzerinde uçuşun gerçekleştirildiği Frankfurt Havaalanı'nda 135 bin yolcunun etkilendiğini açıklayan Frankfurt Havaalanı Basın Sözcüsü Chistian Engel, güvenlik personellerinin işi bırakması yüzünden Frankfurt kalkışlı bin uçuşun mümkün olmadığını ancak Frankfurt Havaalanı'nı transit olarak kullanan, başka bir ülkeye gidecek olan ve güvenlik kontrolüne ihtiyaç olmayan uçuşların gerçekleştirildiğini söyledi. Engel, Frankfurt Havaalanı olarak güvenlik çalışanlarının saat ücreti konusunda herhangi bir sendika ile anlaşmaya hazır olduklarını fakat sendikanın ülke genelinde aynı saat ücretini talep etmesinden dolayı etkilendiklerini açıkladı. Frankfurt Havaalanı'nda çalışanlar ellerinde 20 euro'luk sembolik banknotlarla taleplerini dile getirdi.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di), söz konusu uyarı grevleriyle 23 Ocak'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde elini kuvvetlendirmek istiyor. Sendika, havalimanlarında çalışan güvenlik personeli için 20 euro'luk saat ücreti talep ediyor.

Kaynak: İHA