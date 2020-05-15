Güvenlik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin geleceği SEDEC Talks’ta konuşulacak

SEDEC Talks, 18 Mayıs'ta gerçekleştireceği "Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzayın Geleceği" konulu ilk çevrimiçi video konferans etkinliğiyle sektörlerin geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Moderatörlüğünü Türksat Genel Müdürü Cenk Şen'in üstleneceği etkinlik, Airbus, SpaceX, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Leonardo ve AQST gibi sektörün önde gelen yerli ve yabancı oyuncularının genel müdür ve genel müdür yardımcısı seviyesinde temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Sektörün geleceğine ışık tutacak etkinlik, aynı zamanda katılımcıların geleceğe ilişkin yeni bir yol haritası oluşturmasına da katkı sunacak. Etkinliğe konuşmacı olarak Airbus Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Jean-Marc Nasr, SpaceX Ticari Satışlar Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Leonardo Türkiye ve Merkez Asya Uluslararası Pazarlama ve Strateji Başkan Yardımcısı Camillo Pirozzi, AQST CEO'su Gurvinder Chohan ve SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal Türkan katılacak. Türksat'ın iletişim sponsoru, MSI Dergisi'nin ise resmi yayın ve basın sponsoru olduğu etkinlik, BİTES'in geliştirdiği XperMeet video konferans yazılımı üzerinden gerçekleştirilecek. Etkinlik ayrıca Thermacool, Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara tarafından da destekleniyor.

Sektördeki boşluğu dolduracak

SEDEC Talks, Covid-19 salgını ile birlikte eski alışkanlıkların yıkıldığı süreçte düzenli olarak gerçekleştireceği çevrimiçi etkinliklerle savunma, havacılık, uzay ve güvenlik sektörlerine tanıtım ve iş geliştirme konusunda yenilikçi imkanlar sunmaya hazırlanıyor. Sektörlerin ülkelerin ulusal güvenliği için faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmesi gerekiyor. Ancak tüm dünyayı etkileyen salgın sebebiyle sektörel etkinliklerin ertelenmiş ya da iptal edilmiş olması, firmaların tanıtım ihtiyaçları için bir engel teşkil ediyor. SEDEC Talks, bu etkinlikte hem Türkiye'deki önemli oyuncuların hem de dünyada Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan firmaların önde gelen temsilcileri ile sektörel konuları masaya yatıracak.

Etkinlikle ilgili konuşan SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal Türkan, "Dünyada hayatı durma noktasına getiren Covid-19, önceliğine yurt güvenliğini koyarak çalışmalarına devam eden savunma ve havacılık sektörünün hızını kesemedi. Ar-Ge çalışmaları ve üretim faaliyetleri aralıksız devam ederken sektörün yeniden bir araya gelebileceği yeni bir platform ihtiyacı da doğdu" ifadelerini kullandı.

SEDEC Talks, Covid-19 nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen etkinlik ve fuarların eksikliğini hissettirmemeyi hedefliyor. SEDEC Talks, karar alıcıları, ana yüklenicileri ve KOBİ'leri bir araya getirerek, sektörün sorunlarını ve gelecek hedeflerini ele almanın yanı sıra firmalar için de geniş bir vizyon sunuyor. Katılımcılar ve meraklılar SEDEC Talks hakkında detaylı bilgi almak için "https://sedectalks.com/" adresini ziyaret edebilecekler.

SEDEC ile paralel bir etkinlik

Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularını tek çatı altında işleyen ilk ve tek etkinlik olarak 2018 yılında başarıyla gerçekleştirilen SEDEC'in Haziran ayında bu yıl ikinci kez düzenlenmesi planlanıyordu. Yaşanan salgın sürecinde katılımcılarının ve ziyaretçilerinin sağlığını göz önünde bulunduran SEDEC, etkinliğin yeri ve kurgusunu değiştirmeksizin 2-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan SEDEC 2020'yi 15-17 Eylül tarihlerine erteledi. SEDEC'in ana temasına sadık kalan bir uzantısı şeklinde kurgulanan SEDEC Talks ise tüm etkinliklerin ertelendiği bu salgın sürecinde ve sonrasında sektör firmaları için yeni bir açılım platformu olarak hayata geçirildi.

Kaynak: İHA