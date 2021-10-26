Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Tanımı;

Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri ve geçiş kontrol sistemlerinin montajını, bakımını ve onarımını yapan kişidir.

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşları

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 6.200- TL’dir. En düşük Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Ne İş Yapar?

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Güvenlik sisteminin kurulacağı yeri önceden görüp, ayrıntılı bir inceleme yapmasını müteakip proje hazırlamak,

b) Hazırlanan proje çerçevesinde projenin uygulanacağı yerdeki şartlara en uygun malzeme türlerini ve modellerini tespit etmek,

c) Kullanılacak malzemeleri temin etmek,

d) Sistemin uygulanacağı alanın büyüklüğüne göre en kısa sürede güvenlik sisteminin montajını gerçekleştirmek,

e) Sistem kurulumunun tamamlanmasını müteakip, test etmek ve kullanıcılara teslimatını yapmak,

f) Teslim işleminden sonra kullanıcılara sistemin nasıl kullanılacağı ile ilgili bir eğitim vermek,

g) Kullanıcının talep etmesi halinde belirli zaman aralıklarında sistemin bakımını yapmak, düzgün ve verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

h) Periyodik bakımlar haricinde çıkabilecek olası arızalara müdahale ederek sistemin tamirini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7421.08 olarak belirlenmiştir



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