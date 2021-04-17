'Güvenlik soruşturması' Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı: Öğretmenler de dahil olacak!

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na ilişkin kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmişti. 18 maddelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ARAŞTIRMA MİT, EGM VE MAHALLİ MÜLKİ İDARE AMİRLİKLERİNCE YAPILACAK

Yasa, arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacakları kapsıyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve mahalli mülki idare amirliklerin tarafından yapılacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN DE GEÇERLİ!

Kanun ile "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" kapsamına, “kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler” de eklendi. Düzenlemede "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" şu şekilde sıralandı;

"Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

Üst kademe kamu yöneticileri,

Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,

Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler."