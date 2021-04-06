Güvenlik soruşturması teklifi tekrar TBMM gündeminde yer alacak

Meclis gündeminde Genel Kurul'da tartışmaya neden olan güvenlik soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildikten sonra yeniden oylanan teklifin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek. Bugün, düzenlemenin maddeleri görüşülecek.

TARTIŞMALI TEKLİFE GENEL KURULDA DEVAM EDİLECEK

Teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak ve kamuya ilk kez atanacaklar için arşiv araştırması istenecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.

Hafta içinde Genel Kurul'da Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları ile ilgili kanun teklifi de ele alınacak. Bugün, düzenlemenin maddeleri görüşülecek. ABD salgına rağmen göçmen çocukları sınır dışı etti Tartışılan oylama yeniden yapılacak Teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak. Kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek. Hafta içinde Genel Kurul'da Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları ile ilgili kanun teklifi de ele alınacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONU DİNLENECEK

Meclis'te komisyonlar da mesailerine devam edecek. İklim Değişikliği ile Mücadele Araştırma Komisyonu'nu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yetkilileri dinleyecek.