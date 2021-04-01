Güvenlik soruşturması yasa teklifinin içeriği nedir? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir?

TBMM'de muhalefetin ilk kez oylarıyla bir kanun teklifi reddedildi. Bu teklif tartışmalara neden olan kamu görevine başlayacak kişilerin güvenlik soruşturmasından geçmesi oldu. Bu konu da kamuoyunun ve vatandaşların merak ettiği bir konu oldu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YASA TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

Güvenlik soruşturması yasa teklifi ilk kez kamuda memur olacak kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmesi hükümlerini yeniden düzenliyor. Söz konusu teklife göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Araştırmaya tabii tutulacak kişinin özel kanunlar uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi sahip birim, proje, tesis, hizmetlerde çalışacak olan kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Söz konusu soruşturmalara görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturmasını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri yapacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Güvenlik soruşturmasında kişinin geçmişine bakılarak işlediği bir suçtan ötürü aranıp aranmadığına bakılır. Güvenlik soruşturmasında kişinin eşi ile birlikte annesi ve babası da araştırılabilir.

Arşiv araştırması ise kamuda veya buna bağlı kurumlarda ilk kez çalışacak olan kişilerin, kolluk kuvvetlerinde ya da istihbarat birimlerinde adil sicil kaydının ve herhangi bir sınırlama ve kısıtlama olup olmadığının, kişinin kolluk tarafından aranıp aranmadığının saptanmasına ve bu yönde mevcut kayıtların incelenmesine yaramakta olan araştırmalardır.