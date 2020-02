Güvenlik uzmanı Muğlu: “Rusya yeni bir İdlib anlaşması için geliyor”

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Rusya'dan gelecek heyetin yeni bir İdlib mutabakatı için geldiğini söyledi.

Karabük Valiliği tarafından "Uluslararası Güvelik, Terörizm ve Ermeni Meselesi" konferansı düzenlendi. Karabük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu katıldı. Konferans sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan güvenlik ve terör uzmanı Muğlu, İdlib meselesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en çok ilgilendiren noktalardan biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla Suriye'nin özellikle Türkiye sınır hattındaki alanların çoğunu güvenli bölge ilan ettiğini ifade eden Muğlu, "İdlib sınır hattımızda olan ve gergin bir bölge. Soçi ve Astana mutabakatı neticesinde burası tamamen Rusya, İran ve Türkiye'nin, hatta arka taraftan Suriye'nin ortak kararıyla güvenli bölge ilan edilmiş, burada kesinlikle silah kullanılmayacaktı, bu bölge özellikle muhalif güçlerin son kalesi, son sığınağı olan bir yerdi. Ama maalesef bu mutabakata sadece Türkiye bağlı kaldı" dedi.

Suriye'de rejimin Rusya ile İran'ın desteğini alarak İdlib'i düşürmeye çalıştığını aktaran Muğlu, "Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı, rejimin var olan Soçi ve Astana mutabakatına bağlı kalması, ateşkes ilan etmesi, silah kullanmaması konusunda. Gönül ister ki öyle olsun. Ama Rusya ve İran rejimi desteklediği sürece, İran kara ordusu olarak, Rusya'da hava gücünü kullanarak destek verdiği sürece bu barış pek yakın gözükmüyor. Hedefleri İdlib'i düşürmek. İdlib'in düşmesi demek muhaliflerin düşmesi demek, İdlib düşerse devrim hareketi, Suriye'deki Esad'ın katilinin ve zulmüne karşına direnen o direnişinde yıkımı demektir. Onun için İdlib'in ayakta durması lazım. İdlib halkına zulmedilmemesi lazım, 4 milyona yakın halk var, onu koruyup kollayacak olanda dün olduğu gibi bugünde Türkiye" diye konuştu.

"Türkiye bütün imkanlarını seferber edecektir"

Türkiye'nin İdlib'de 13 gözlem noktası olduğunu hatırlatan Muğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye orada ciddi bir askeri birliği gücü olan ülke. İdlib'deki her olumsuzluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırında olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yansıyor. Olası bir durumda 8 tane şehidin verilmesi mukabilinde nasıl sert tepki verdiysek, aynı şekilde Allah bir daha yaşatmasın ama öyle bir şey olursa Türkiye bütün imkanlarını seferber edecektir ve bunları da kullanacaktır. Gerekli cevabı verecektir."

Rejim güçlerinin Rusya ve İran'ın desteğiyle Serakib'i ele geçirmesiyle ilgili de konuşan Muğlu, "Rejim için İdlib'e girmenin kapısı oldu. Serakib hem M4 hem M5 Karayolu'nun kesiştiği nokta. Onun için bu iki yolun kesiştiği nokta İdlib'in de can damarı, aynı zamanda da rejim için de can damarı, can yoluydu burası. Maalesef sabah saatlerinde rejim hareketini eline geçti tabi bizler için olumsuz ama Rus desteği ve İran'ın kara gücü desteğiyle kaybedilmiş durumda Türk silahlı kuvvetlerini oradaki üsleri ve gözetleme noktaları devam ediyor. Biz yine o bölge ve o alandayız" ifadelerine yer verdi.

Rus heyetinin Türkiye'ye gelecek olmasıyla ilgili sorulan soruya da cevap veren Muğlu, şunları söyledi:

"Bana göre Rusya yeni bir İdlib anlaması için geliyor. Soçi ve Astana mutabakatını bir kenara bırakıp yeni bir İdlib mutabakatı mı ya da başka bir şey mi deriz adına ama Türkiye, Soçi ve Astana'daki alınan kararlardan vazgeçmeyecektir. İkinci sebebi de, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin'in önümüzdeki günlerdeki ön görüşmesiyle ilgili çalışma için gelmekte."

Vali Gürel ve Milletvekili Ünal, Muğlu ile Serçelik'e hediye takdimi yaptı. Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

