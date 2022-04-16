Güvenlikpolisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güvenlikpolisi görev tanımı nedir, Güvenlikpolisi ne iş yapar, Güvenlikpolisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlikpolisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlikpolisi Tanımı;

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Güvenlikpolisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlikpolisi Maaşları

Güvenlikpolisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Güvenlikpolisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlikpolisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.10

Meslek Adı :

Güvenlikpolisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Devletin genel güvenliğini ve anayasal düzenini sağlamak amacıyla, ilgili mevzuatın öngördüğü gerçek kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapma; derneklerin faaliyetlerini izleme ve denetleme; sendika ve siyasi parti faaliyetleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerini izleme; yardım toplama ile ilgili işlemleri yapma; basın-yayın kuruluşları ile azınlıkların faaliyetlerini takip etme; yasadışı faaliyetlerde bulunmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin gerekli idari ve adli işlemleri yapma/yapılmasını sağlama; önleyici güvenlik tedbirlerini alma ile yetki ve sorumluluk alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Polisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İdari işlemleri yürütmek; seçim öncesi, günü ve sonrası güvenlik tedbirlerini almak, sansür, grev, lokavt, toplantı-gösteri yürüyüşü, ulaşım araçlarının kaçırılması ile ilgili yönerge, gençliği zararlı faaliyetlerden koruma vb planları hazırlamak,

b) Yurt, pansiyon, dernek, sendika, siyasi parti ve şubelerine ait adli ve idari makamlarca alınmış olan açma kapama, fesih, faaliyetten alıkoyma, tasfiye vb işlemlerini yürütmek

c) Dernek, sendika, siyasi parti vb lokal ve tesisleri hakkında ruhsat işlemlerini yapmak d) Kamera ve ses aletleri ile suç unsurlarını tespit etmek, zaptetmek

e) Şüphelileri göz altına almak, şüpheli ve göz altına alınanlarda üst araması yapmak, ifadelerini almak,

f) Şüphelileri adliyeye sevk etmek, tutuklanan sanıkları cezaevine teslim etmek, adli işlem sonuçlarını takip etmek,

g) Denetleme faaliyetlerini yürütmek,

h) Yasaklama kararı bulunan yayınlar ile video, ses kasetleri, cd vb. kayıtları tespit etmek/toplamak, Yasaklanmış afiş, bildiri ve pankartların asılmasını ve dağıtılmasını engellemek, i) Sinema eserleri, video kasetleri, cd vb. bandrol kontrolü yapmak,

j) Sinema, gazete bayileri, kasetçiler vb kontrol etmek,

k) Yurt dışına çıkan ve yurda giren yayınların suç unsuru taşıyıp taşımadığını ilgili kurum personeli ile koordineli olarak kontrol etmek,

l) Yabancı film ekiplerinin yetki belgelerini ve faaliyetlerini kontrol etmek,

m) Suç unsuru taşıyan yayınları tespit etmek,

n) Dernek ve sendikalar ile ilgili kontrol ve incelemelerde bulunmak,

o) Grev-lokavtlarda gerekli güvenlik önlemlerini almak,

p) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaya uygunluğunu denetlemek,

q) Yardım toplama ve sarf faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

r) Seçimlerde siyasi partilerin seçim yasaklarına uyup uymadıklarını kontrol etmek,

s) Toplumsal olay ve faaliyetler ile ilgili izleme faaliyetlerini yürütmek,

t) Toplantı, miting vb. durumlarda güvenlik tedbirlerini almak,

u) Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini yürütmek,

v) Genel asayiş ve önleyici güvenlik hizmetlerini yürütmek,

w) Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iş başı eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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