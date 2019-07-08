Güver Uçurumu’nda 3 kilometrelik alan temizlendi

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Saha Ekibi, Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Güver Uçurumu'ndaki 3 kilometrelik alanda temizlik yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde Çığlık Orta Mahalle'de mahalle muhtarı ve vatandaşların katılımıyla park ve yol kenarına atılan çöpler toplandı.

Yüzey suyunun karstik araziyi aşındırması ile 1 milyon yılda oluşan 115 metre yüksekliğinde yaklaşık 2 km uzunluğundaki Güver Uçurumu Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin temizliğiyle ilgili Döşemealtı Belediyesi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Saha Ekibi de daha yaşanabilir bir çevre için Güver Uçurumu'nda temizlik yaptı.

Saha ekibi, 3 kilometrelik alanda ziyaretçilerin bıraktığı pet şişe, bardak ve poşetleri topladı. Aynı ekip, önümüzdeki hafta içerisinde de bölgenin saklı cennetlerinden Ekşili Göleti'nde benzer bir çalışma yapacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ise; Çığlık Orta Mahalle'de mahalle muhtarı ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği yaptı. Park ve yol kenarına atılan çöpler mahalle sakinleri ve ekipler tarafından tek tek toplandı. Mahalle sakinlerinin çevreye yönelik farkındalığını artırmak adına temizlik çalışmalarının farklı mahallelerde de gerçekleştireceği ifade edildi.

Kaynak: İHA