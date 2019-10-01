Güvercin gübresi almak isterken 80 metreden düşerek öldü

Karaman'da dağlık arazide güvercin gübresi toplamak için kayalıklardaki çukura inmeye çalışan yaşlı adam, sarkıttıkları ip merdivenin kopması sonucu yaklaşık 80 metreden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karaman'ın merkeze bağlı Akçaşehir beldesi yakınları Çakır mevkisindeki dağlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklardaki çukura inerek güvercin gübresi toplamak isteyen 65 yaşlarındaki Menduh Baştürk ve Yasin Gökdemir, Çakır mevkisine geldi. Çukura ip merdiven sarkıtan ikiliden Menduh Baştürk inmeye başladığı sırada ipin kopması sonucu yaklaşık 80 metreden aşağıya düştü. Baştürk'ün düşmesi üzerine Yasin Gökdemir 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 500 metrelik yürüyüşün ardından olayın meydana geldiği alana ulaşan AFAD görevlileri ve diğer görevliler kurtarma çalışmasına başladı. Bellerine halat bağlayarak aşağıya indirilen AFAD görevlileri, yaklaşık 80 metre derinlikte Baştürk'ün cansız bedenine ulaştı.

Cenaze 5,5 saatte çıkarıldı

Daha sonra ekipler cenazenin çıkartılması için kurtarma çalışması yaptı. Sedyeye bağlanan Baştürk'ün cansız bedeni yaklaşık 5,5 saatlik çalışmanın ardından yukarıya çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Baştürk'ün cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA