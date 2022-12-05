Güvercin Yayınevi kurucu ve yazarlarından Tuzla Mor Salkım’da yıl dönümü kutlaması!

Güvercin Yayınevi kurucularından Gülçin Tüzel Dokur ve yazarlar yayınevinin 1. yıl dönümü vesilesiyle bir araya gelerek kutlama yaptı. Tuzla Mor Salkım’da toplanan yazarlar, müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirirken bir yandan da yeni projeler hakkında konuşarak fikir alışverişinde bulundu.

"BİRLİKTE ÇOK KEYİFLİ ŞEYLER PAYLAŞACAĞIZ"

“Birlikte çok keyifli şeyler paylaşacağız” diyen Güvercin Yayınevi Kurucuları’ndan Gülçin Tüzel Dokur oluşturdukları platformda farklı bir bakış açısı oluşturmak istediğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti.



“İlk yazı hayatımıza atıldığımızda, yeni bir kitabın büyüsüne ve heyecanına kapılarak doğru seçimler yapamadık. Önümüze gelen sözleşmelere imzalar attık. Hal böyle olunca kazanan değil, kaybeden olduk. Edebiyat dünyasında bu yola yeni başlayacak yazarlar, bizim gibi deneyimleyerek öğrenmesin istedik.

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Biz de yazar adaylarının hem heyecanına ortak olmak hem de onların düşmeden ayakta kalmalarını sağlamak için tüm samimiyetimiz ve doğrularımızla yanlarında olmak için çıktık bu yola. Birilerinin hayatına dokunarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak kadar güzel bir duygu yok yaşamımızda. Biz onların hayallerini gerçekleştireceğiz, onlar da okuyucularının yüreklerine dokunacak.

Birlikte çok keyifli şeyler paylaşacağız. Fuarlar, yazarlık akademisi, yarışmalar, yeni çıkan kitabın lansmanı, yazarların tanışmasına olanak veren söyleşi partileri… Daha birçok şey. Biz biraz titiz ve seçiciyiz. O nedenle her yazılanı değil de; edebi değeri olan, gelecek nesillerde de iz bırakacak kitapların ve değerli kalemlerin peşinde ve yanındayız. Arkanızda bırakacağınız en güzel miras, yazılı bir eserinizin nesiller boyu okunuyor olmasıdır”

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"HIZLI BİR YÜKSELİŞ SERGİLİYORUZ"

Kurucu üyelerinden Berkan Karasu ise "Kitap kokuları her zaman cezbeder insanı. Mürekkebin kağıt ile buluşmasıyla başlayan yolculuk adeta bağımlı yapar bizleri. Kitapları elinize alıp şöyle bir sayfaları çevirdiniz mi bambaşka dünya aralanıverir ufkumuzda. Güvercin Yayınevi, yayıncılığa yeni bir anlayış getiriyor ve siz kitap müptelalarını yeni edebiyat kokuları ile birleştiriyor. Belki daha önce bir kitabınız yayımlandı. Belki de ilk kez yayın dünyasına gireceksiniz. Aklınızda deli sorularla boğuşuyorsunuz. Bu durum tecrübe ile sabittir. İşte tam da bu noktada "Güvercin Yayınevi" tüm sorularınızın cevaplarını veriyor size. Ayrıca sağlık ile ilgili homeopati kitaplarını çıkaran ilk yayıneviyiz. Bu konuda da hızlı bir yükseliş sergiliyoruz” dedi.

Aysun Uz Çetinkaya, Müzeyyen Yılmaz, Mustafa Delen, Tufan Umut Ersan, Aykutalp Balkan gibi birçok yazarın bir araya geldiği programa yayınevinin editörü Kaan Oruçtut da katıldı. Gülçin Tüzel Dokur katılan tüm yazarlara çeşitli hediyeler verdi.