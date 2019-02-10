Güvercin yetiştiricilerinden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği'nin yöneticileri ile buluştu.

Ziyarette Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mesut Durmuş ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Buluşma hakkında konuşan Durmuş, "Ahmet Başkanımız her zaman olduğu gibi bizleri yine sıcak karşıladı. Verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Ataç'ın da konuklarına teşekkür ederek başarılar dilediği görüşme, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA