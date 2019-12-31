Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü

Esenyurt'ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi Efelik Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yunus Karçık, çatı katında beslediği güvercinlere bakıyordu. Çatının üst kısmına kaçan bir güvercini yakalamak isteyen Karçık, ayağının sulama kanalına takılmasıyla yaklaşık 18 metreden boşluğa düştü. İlk önce ağaca çarpan Karçık daha sonra ticari bir aracın üstüne düştü. Ağır yaralanan Karçık için ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından Karçık hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören bir çocuk yaşananları anlatarak, "Kuşa bakarken sulama kanalına girdi ayağı oradan da yere düştü" dedi.

Kaynak: İHA