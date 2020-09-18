Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!

Rusya'da güvercinlere yem atan yaşlı bir adam, bir kamyonun geri geri gelmesi sonucu aracın altında kaldı. Durumu fark eden sürücü adamın yanına gelerek hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen adamın hayati tehlikesi olduğu belirtilirken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.