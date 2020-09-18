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Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!

Rusya'da güvercinlere yem atan yaşlı bir adam, bir kamyonun geri geri gelmesi sonucu aracın altında kaldı. Durumu fark eden sürücü adamın yanına gelerek hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen adamın hayati tehlikesi olduğu belirtilirken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde yaşanan olayda yaşlı bir adam güvercinlere yem verdiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu geri geri gelen kamyonun altında kaldı. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan adamın vücudunun birçok kısmında ezilme ve kırıkların oluştuğu ve iç organlarında zedelenme olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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18 Eylül 2020 Cuma 10:32
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