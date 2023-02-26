Guy Gnabouyou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Gnabouyou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Gnabouyou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Gnabouyou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Gnabouyou 1 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Guy Kassa Gnabouyou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Gnabouyou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCN-JOHNSON SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Guy Gnabouyou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guy Gnabouyou'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guy Gnabouyou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Gnabouyou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guy Gnabouyou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Gnabouyou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Marsilya

28 Ağustos 2010 yılında US Orléans 45

31 Ocak 2011 yılında Paris FC

8 Eylül 2011 yılında FC Inter

1 Ocak 2014 yılında AEL Kalloni

1 Temmuz 2014 yılında Sliema Wander.

1 Mart 2015 yılında FC Inter

23 Kasım 2017 yılında Torquay

2 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

26 Nisan 2018 yılında ÍBV

3 Ocak 2019 yılında Iraklis

23 Ağustos 2019 yılında Petrolul

7 Ocak 2020 yılında Sabah

1 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında FC Gareji

1 Ağustos 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Guy Gnabouyou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Gnabouyou şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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