Guy Herman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Herman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Herman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Herman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Herman 19 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גיא הרמן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Herman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guy Herman'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guy Herman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Herman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guy Herman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Herman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Maccabi Haifa

11 Kasım 2020 yılında Ironi Or Yehuda

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Haifa

19 Ağustos 2021 yılında AS Ashdod

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

Guy Herman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Herman şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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