Guy Marcelin Kilama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Marcelin Kilama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Marcelin Kilama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Marcelin Kilama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Marcelin Kilama 30 Mayıs 1999 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Marcelin Kilama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Guy Marcelin Kilama, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Guy Marcelin Kilama'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guy Marcelin Kilama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guy Marcelin Kilama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guy Marcelin Kilama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Marcelin Kilama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Niort B

1 Temmuz 2019 yılında Chamois Niort

Guy Marcelin Kilama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Marcelin Kilama şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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