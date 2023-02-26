Guy Melamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Melamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Melamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Melamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Melamed 21 Aralık 1992 tarihinde Raanana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da גיא מלמד şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Melamed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majstro Sports yapmaktadır. Guy Melamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Guy Melamed'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guy Melamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Melamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guy Melamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Melamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2013 yılında M. Petah Tikva

1 Ocak 2014 yılında Maccabi Herzliya

30 Haziran 2014 yılında M. Petah Tikva

4 Eylül 2017 yılında H. Beer Sheva

17 Eylül 2018 yılında Maccabi Netanya

5 Ekim 2020 yılında St. Johnstone

10 Eylül 2021 yılında Bnei Sakhnin

Guy Melamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Melamed şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guy Melamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Kfar Saba

İsrail takımında 7 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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