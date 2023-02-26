Guy Mizrahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Mizrahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Mizrahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Mizrahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Mizrahi 30 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גיא מזרחי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Mizrahi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Guy Mizrahi'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guy Mizrahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Mizrahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guy Mizrahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Mizrahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında M. Tel Aviv

6 Ağustos 2020 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

13 Eylül 2021 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

14 Ağustos 2022 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Guy Mizrahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Mizrahi şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Guy Mizrahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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