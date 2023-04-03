Guy Smit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Smit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Smit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Smit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Smit 19 Ocak 1996 tarihinde Doetinchem şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Smit Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Guy Smit'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Guy Smit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Smit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guy Smit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Smit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında VIT/AGOVV U17

1 Temmuz 2013 yılında Vitesse U19

1 Temmuz 2015 yılında NEC U21

2 Ağustos 2016 yılında FC Eindhoven

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Haziran 2020 yılında Leiknir

17 Şubat 2022 yılında Valur

2 Şubat 2023 yılında ÍBV

30 Kasım 2023 yılında Valur

Guy Smit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Smit şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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