Güya deprem yönetmeliğine uygun yapılmış! Malatya'daki yeni bina depremde yerle bir oldu

Türkiye, Erzincan depreminden sonra en büyük felaketi yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ili etkiledi. Malatya'da can kaybına neden olan depremde birçok bina çöktü.

7.6'LIK DEPREME DAYANAMADI

Yeşilyurt ilçesinde yeni yapılan bir bina, saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından adeta yerle bir oldu.

DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILMIŞ

Binadaki daireler için verilen satış ilanlarında yer alan detaylar dikkat çekti. Özellikle, "Bina son deprem yönetmeliğine uygun olup R.D. temel 35/40 beton kullanılmış olup tüm malzemeleri 1.sınır kalite ve işçilik ile tamamlanmıştı" ifadesine karşın binanın artçı deprem sonrası çöktüğü görüldü.