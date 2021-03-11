Guyana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

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Guyana veya resmî adıyla Guyana Kooperatif Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Kıtanın kuzeyinde yer alan ülkenin batısında Venezuela, doğusunda Surinam, güneyinde Brezilya yer alırken; kuzey taraflarının Karayip Denizi'ne kıyısı vardır. Guyana'nın Başkenti? “Georgetown” şehri Guyana'nın başkentidir. Guyana'nın Para Birimi Nedir? “Guyana Doları” Guyana'nın para birimidir. Guyana'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Guyana'nın telefon alan kodu : + 592 Guyana'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Guyana Guyana'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Georgetown Guyana'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Guyana Guyana'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Georgetown Guyana'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Guyana'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir