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Guyana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

Guyana'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Guyana'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Guyana hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Guyana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

Guyana veya resmî adıyla Guyana Kooperatif Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Kıtanın kuzeyinde yer alan ülkenin batısında Venezuela, doğusunda Surinam, güneyinde Brezilya yer alırken; kuzey taraflarının Karayip Denizi'ne kıyısı vardır.

Guyana'nın Başkenti?

“Georgetown” şehri Guyana'nın başkentidir.

Guyana'nın Para Birimi Nedir?

“Guyana Doları” Guyana'nın para birimidir.

Guyana'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Guyana'nın telefon alan kodu : + 592

Guyana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

Guyana'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Guyana

Guyana'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Georgetown

Guyana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

Guyana'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Guyana

Guyana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

Guyana'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Georgetown

Guyana'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

Guyana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Guyana'nın Bayrağı Nasıldır?

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