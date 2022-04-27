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Kubilay Öztürk

Kubilay Öztürk

Gazeteci/Yazar
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Güzel bir Ramazan oldu

Salgın hastalık dolayısıyla iki yıldır mahrum kaldığımız eş dost iftar muhabbetlerinden bu yıl mahrum kalmadık hamdolsun. 

Kim ne derse desin Ramazan da bayram da insanın eşiyle dostuyla yaşaması gereken bir güzellik. Bize bu güzelliği emreden ve yaşamamızı nasip eden rabbimiz, içine binlerce güzellik gizlemiş. Nasibi olan herkes kabınca bu nasipten faydalanmıştır elbet. Allah bu güzellikten nasiplenmemiş olanlara da en yakın zamanda nasiplenecek güzel bir şuur, anlayış, feraset ihsan eylesin. 

Ramazan paylaşma, bayram kaynaşma, eşle dostla hem hal olma fırsatı, ne mutlu bu fırsatı gerektiği gibi değerlendirebilenlere.

Şimdi muhafaza dönemindeyiz. Yaşadığımız Ramazan güzelliğinin bize manevi açıdan kazandırdıkları büyük bir nimet olmakla beraber, bu nimeti ziyan etmemek de gayret gerektirmektedir.

Hatırına nefsimizin irili ufaklı bir takım günahlarına gem vurmak için gayret ettiğimiz mübarek Ramazan ayının çıkması, bizi o gem vurma mücadelesinden alıkoyar ise kazancımızın hiç bir anlamı kalmadığı gibi ortaya İslam literatüründe olmayan Ramazan Müslümanı gibi bir durum çıkarır ki, bu asla istenen bir durum değildir. Tıpkı hacc vazifesine gitmeden her türlü arsızlığı yapıp hac vazifesini yaptıktan sonra teraziyle işim olmaz diye çekinen Müslüman tiplemesi gibi garip bir durum ortaya çıkarır. Oysa Müslüman Ramazan ayında ne ise öncesinde de sonrasında da aynı olmak zorundadır. Ancak bu şekilde kalbi olgun, çevresine faydalı, özü sözü bir Müslüman ortaya çıkar.

Eskiden atalarımızdan etkilenerek İslam ile şereflenen gayri Müslimlerin üzerindeki etkinin en büyük nedeni atalarımızın Ramazan öncesi ve sonrası, Hac öncesi ve sonrası aynı ahlak üzere yaşıyor olmalarıdır. Bize düşen de bu hale bürünmeye gayret etmektir.

Mümkün olmayan şeyin teklifi de olmaz. Kur-an, Allah'ın hiç kimseye taşıyamadığını teklif etmediğini bildirir. 

O’ merhametlilerin en merhametlisi olduğu için kulunun aczini de çok iyi bilendir. Bu yüzden bize üstesinden gelemeyeceğimiz şeyi de teklif etmemiştir. 

İki yıldır salgın dolayısıyla yaşayamadığımız Ramazan havasını hamdolsun bu yıl doya doya yaşadık. Maddi manevi sıkıntılarımız olsa da yüreğimizde hasıl olan iftar sevincini hiç bir güç bizden alamadı. Bayram da hamdolsun eşle dostla yaşama duygusuyla daha da güzelleşti. 

Önümüzdeki günlerin de Ramazan havasında huzur içinde geçmesi dileğiyle herkesin Mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.

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