Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi!

Tatillerde yaşadıkları güzel anları ve sır gibi sakladıkları oğulları Kurt Efe'nin sadece saçları gözükecek şekilde fotoğrafına paylaşan çifte kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Güzel bir şekilde devam eden tatil ise hiç beklenmedik bir haber sonrası adeta sona erdi.