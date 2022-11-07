Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi!
Bodrum'da ailecek tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden hayranlarını üzüntüye boğacak kötü bir haber geldi.
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