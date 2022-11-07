Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi!

Bodrum'da ailecek tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden hayranlarını üzüntüye boğacak kötü bir haber geldi.

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Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi! 1

Başak Dizer ile gözlerden uzak bir şekilde evliliğine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşi ve 7 aylık oğlu Kurt Efe ile birlikte Bodrum'a gitti.

Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi! 2

Tatillerde yaşadıkları güzel anları ve sır gibi sakladıkları oğulları Kurt Efe'nin sadece saçları gözükecek şekilde fotoğrafına paylaşan çifte kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Güzel bir şekilde devam eden tatil ise hiç beklenmedik bir haber sonrası adeta sona erdi.

Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi! 3

Geçen günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekildiler. Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

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