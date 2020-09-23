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  3. Güzel haber! Benzinden sonra motorine de indirim geldi

Güzel haber! Benzinden sonra motorine de indirim geldi

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Peki motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz cuma günü motorine gelen 28 kuruşluk zammın ardından bu kez indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. 

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İndirim sonrasında motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.

 

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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