Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak

Halkbank, Tekno Girişimci Destek Kredisi ile ilgili detayları açıkladı. Bu kredi, bilişim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu sektörde faaliyet göstermeyi planlayan girişimcilere ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimcilere verilecek. Kredi limiti en fazla 500 bin TL olarak belirlenmiş olup, 6 ay anapara ödemesiz dönemle birlikte 60 ay vadeyle sunulacak.

KAMPANYA DETAYLARI





Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, küresel çapta hızla büyüyen ve stratejik bir sektör olan bilişim ve yazılım sektörünün desteklenmesinin ülke adına büyük önem taşıdığını vurguladı. "Tekno Girişimci Destek Kredisi"nin, teknoloji odaklı yazılım, blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda çalışan girişimcilere ve bilişim ve yazılım sektöründeki teknoloji girişimcilerine destek olmayı amaçladığını belirtti. Aynı zamanda yerli ve milli teknoloji hamlesine de katkı sağlanmış olacağını ifade etti.

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Bu kredi programından yararlanmak isteyen girişimcilerin TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarının teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanma hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Kredi başvuruları, Halkbank şubelerine yapılabileceği gibi, detaylı bilgi ve belgelerin ilgili kurumlarla iletişime geçilerek öğrenilmesi önemlidir.

Tekno Girişimci Destek Kredisi, bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren veya bu alanda girişim yapmayı hedefleyen girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve sektördeki büyümeyi desteklemek amacıyla önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu destekle birlikte, teknolojik yeniliklere odaklanan girişimcilerin projelerini hayata geçirebilmeleri ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmaları hedeflenmektedir.