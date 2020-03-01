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Güzel havayı gören sahile akın etti

Haftanın yağışlı ve rüzgarlı geçmesinin ardında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

Güzel havayı gören sahile akın etti

Haftanın yağışlı ve rüzgarlı geçmesinin ardında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

Hafta sonunda bahar havası ve güneşi gören Bursalılar, soluğu Mudanya sahilinde aldı. Kimi sahil şeridinde ailesiyle yemek yerken, kimi ise deniz havasıyla çayını yudumladı. Olta ile balık tutmaya çalışanların da büyük çaba sarf ettikleri dikkatlerden kaçmadı. Güzel havanın ve deniz kokusu arasında çocuklar da sahil şeridindeki parklarda gönüllerince eğlendi.

Güzel havayı gören sahile akın etti

Güzel havayı gören sahile akın etti

Kaynak: İHA




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