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  3. Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!

Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin 'Evde kal' çağrılarına rağmen sıcak hava nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşlar kendini dışarı attı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. 

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20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:13

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