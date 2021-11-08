Güzel model Dilara Kurşun'a cinsel saldırı şoku! Eski sevgilisi önce ormana kaçırıp darp etti... 2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz haziran ayında eski sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı. Ormanlık alana kaçırılarak darp edilen Kurşun, kaçarak elinden kurtulduğu eski sevgilisini savcılığa ihbar etti. Eski sevgilinin 16 yıla kadar hapis cezas

1 8 2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından kaçırılarak ormanlık alana götürülmesinin arından sevgilisi tarafından darp edilerek cinsel istismara maruz kaldı.