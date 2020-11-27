Zalim İstanbul dizisinde oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan genç oyuncu Bahar Şahin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 'İyi Aile Babası' dizisi ile setlere dönen Bahar Şahin'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yeni başlayacak olan dizinin akıbeti de merak konusu oldu.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğru. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

BAHAR ŞAHİN DİZİLER

O Hayat Benim Müge Atahan

Lise Devriyesi Işıl Yılmaz

Kayıt Dışı İnci

Servet Ferah Feza

Zalim İstanbul Ceren Yılmaz Karaçay

BAHAR ŞAHİN FİLMLER

Yol Arkadaşım Cemre

Yol Arkadaşım 2 Cemre

İyi Oyun Naz

Oha Diyorum Bahar