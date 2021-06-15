Güzel oyuncu çok heyecanlı! Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Daha önce ailelerine iki erkek evlat dahil eden mutlu çift yeniden bebek heyecanı yaşıyor.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Yakın arkadaşları ile bir araya gelen güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Kız bebek beklediğini söyleyen Korel'in mutluluğu ise gözlerinden okunuyor. Korel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Ekranların başarılı ismi, yaptığı son paylaşımda bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

"ALLAH BİLİYOR ÇOK İSTEDİM"

Bergüzar Korel, payalaşımında şu ifadeleri kullandı: "Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz,en yakınlarımız,can dostlarımız.. Herkes.. Büyük bir ailemiz olsun,sağlıklı mutlu evlatlarımız olsun.. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han’ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice’m toplamış tüm arkadaşlarımızı bir kaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, Sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle"