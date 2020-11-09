Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, açtı ağzını yumdu gözünü!

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, İnstagram hesabından yakın arkadaşıyla yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine küfürle karşılık verdi.

Başarılı oyuncu, performansıyla her fırsatta adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

KISASA KISAS DEDİ KÜFÜR ETTİ

Instagram hesabından Emil isimli arkadaşıyla 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdullah, notunu da İngilizce yazarak arkadaşının yeni yaşını kutladı. Bunun üzerine de bir yorum yapan takipçisi "Takipçilerin Türk ne İngilizce yazıyorsun a.." diyerek küfür etti. Erkek takipçisinin küfürlü paylaşımına sinirlenen oyuncu ise "Düzgün konuş a.." şeklinde yanıt verdi.