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  3. Güzel oyuncu Hazal Kaya yeni projesi için şan dersleri almaya başladı!

Güzel oyuncu Hazal Kaya yeni projesi için şan dersleri almaya başladı!

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Hazal Kaya, yeni dizi projesi için şan dersleri almaya başladı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya yeni projesi için şan dersleri almaya başladı! 118

Ekranların sevilen ismi Hazal Kaya, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.