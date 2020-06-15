Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek yaz sezonunu Bodrum'da açan ünlülerden oldu. Ünlü oyuncu güzel fiziği ve neşeli halleriyle sahilin bir anda gözdesi oldu.

Altınbilek, düzgün fiziği ile boy gösterdiği sırada ise telefonunu da elinden düşürmedi.

Güvercinlik’te bir otelde kalan oyuncu, önceki gün şezlonguna uzanmış güneşlenirken objektife yansıdı.

Güzel oyuncu birlikte tatil yaptığı arkadaşının kızına olan ilgisi de dikkat çekti. Bu görüntüler oyuncunun çocuk özlemi mi var? sorularını da beraberinde getirdi.

Kubilay Aka ile bir dönem adı aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek'in düzgün fiziği fazlasıyla dikkatleri de üzerine çekti.