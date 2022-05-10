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  3. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kalça dansıyla yürek hoplattı! Kıvraklığıyla dansözleri yerinden etti!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kalça dansıyla yürek hoplattı! Kıvraklığıyla dansözleri yerinden etti!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Alice Müzikali'nde dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Ünlü oyuncu kıvrak dansıyla adeta dansözlere taş çıkarttı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kalça dansıyla yürek hoplattı! Kıvraklığıyla dansözleri yerinden etti! 117

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yine adından söz ettirdi.