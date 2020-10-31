Güzel oyuncu Tuvana Türkay'dan kötü haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada artışa geçerken salgın siyasetçi ve ünlü ayırt etmiyor. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre yurt dışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen ve iş görüşmeleri nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunan oyuncu Tuvana Türkay'ın ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Akabinde ise evde tedavisi başlayan Türkay'ın durumunun iyi olduğu ve salgını atlattıktan sonra ertelediği iş görüşmelerine devam edeceği ifade edildi.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimine 2009 yılında rol aldığı Ayrılık dizisi ile yaşayan Tuvana Türkay; Nakş-ı Dil Sultan, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül ve Kızlarım İçin dizilerinde rol almıştır.

Öte yandan Olanlar Oldu, Bizans Oyunları, Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Geym of Bizans, Güvercin Uçuverdi ve Eksik Sayfalar adlı filmlerde de yer almıştır. 1.75 metre boyunda, olan Türkay, 54 kilo ve Terazi burcudur.