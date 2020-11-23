.Güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten samimi açıklamalar geldi!

‘Arka Sokaklar’ın Zeliş'i Yüsra Geyik, XOXO dijital YouTube kanalına konuk oldu. Güzel oyuncu kendisine yöneltilen “Başarısız olanı nasıl tanımlarız?” sorusuna, “Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime...” yanıtını verdi.



Hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını söyleyen Geyik, “Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum” dedi.

"HEPİMİZ BİRER CEVHERİZ"

Oyuncu, “Bir mentora sahip olmak mı, hislerle karar vermek mi?” sorusuna ise, “Kesinlikle hepimiz birer cevheriz. Kendimize ait yolumuz var. Onu fark edebilmek için baş başa kalmamız şart” cevabını verdi.