Güzelkent köyünde 'çöp' tepkisi

SİNOP'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde, deniz kıyısına gelişi güzel bırakılan çöpler, etrafa yaydığı kötü koku ve oluşturduğu görüntü kirliliğiyle, köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Köylüler, aşırı sıcak nedeniyle zaman zaman yanıp etrafın dumanla kaplanmasına yol açan çöplerin kaldırılıp, kıyının temizlenmesini istiyor.

İl Özel İdaresine bağlı Köylere Hizmet Getirme Birliği temizlik işleri ekipleri, çevredeki bazı köylerden topladığı çöpleri, Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü sahilinde depolaması tepkilere neden oluyor. Deniz kıyısına gelişi güzel bırakılan çöpler, etrafa yaydığı kötü koku ve oluşturduğu görüntü kirliliğiyle, köy sakinlerini de rahatsız ediyor. Çöplerin, bölgede bulunan Çanakkale Anıtı'nın yanındaki alana depolanması, köy sakinlerinin yanı sıra, doğaseverler ve denize giren ziyaretçilerin de tepkisini çekiyor. Köylüler, aşırı sıcak nedeniyle zaman zaman yangına neden olan çöplerin kaldırılıp kıyının temiz tutulmasını istiyor.

PROTESTO ETTİLER

Seslerini duyurmak için çöp dökülen alanda bir araya gelen yöre sakinleri, ellerinde "Güzel yaşamak bizim de hakkımız', "Duy sesimizi cumhurbaşkanım" ve "Güzel kentimize bu yakışmıyor" yazılı dövizler taşıyarak, çöp dökümünü protesto etti. Köy sakinlerinden Şirvan Ünal, çöplerin çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadıklarından yakınarak, "Bölgenin yüzde 90'ı gurbette yaşıyor. Tatil için buraya geliyoruz. Yaşam koşulları çok önemli, gördüğümüz şu manzara karşısında çocuklarımız erken geri dönmek zorunda kaldı, tatillerini burada yapamadılar. Cennet gibi bu güzel vatanda karşılaştığımız bu manzara bizi çok üzüyor. Bizler ikinci bir Ümraniye olayı yaşamak istemiyoruz. Bu çöpler bugün patlamasa yarın patlayacak. Çok kötü durumdayız, denize giremiyoruz, denize girerken üzerimize gelen dumanları çekemez olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza, turizm bakanımız ve diğer bakanlarımıza seslenmek istedik, gelsinler bir baksınlar. Burada yaşam zorlaşıyor. Böyle giderse başka yerlere göçmek zorunda kalacağız" dedi.

'ÇÖPLER DENİZE GİDİYOR"

Çöplerin denizle birleştiğini anlatan Nevin Bozkurt, "Yirmi yıldır burada yaşıyorum, buna bir çözüm bulamadılar. Bizde böyle bir yola başvurmak istedik. Çöplerimizden şikayetçiyiz. Çöpler denize gidiyor, çocuklarımız, bizler bu husustan çok rahatsızız. Güzel kentimizi güzel görmek istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ HASTALANIYOR'

Denize giren çocuklarının hastalandığını öne süren Recep Bozkurt ise, "Buraya tatile geliyorum. Bir kaç yıldır çocuklarım, torunlarım buraya denize geliyor. Denizden sonra hastalanıyorlar ve Almanya dönüşünde tedavi oluyorlar. Benim adım da Recep, sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, buralara sahip çıkalım. Burası Güzelkent ama güzel değil" diyerek sorunlarının çözüm istedi.

'BİZİMLE BİR İLGİSİ YOK'

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, konunun kendileriyle ilgisi olmadığını, sorumluk alanındaki çöpleri Sinop'a taşıdıklarını söyledi.

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DHA