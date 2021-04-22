Güzelliği ile büyüledi! Osmaniye'de tavus kelebeği bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir okulun bahçesinde tavus kelebeği bulundu. Kelebek, Cevdet Paşa Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yanık tarafından bulundu.

"NADİR GÖRÜLEN BİR CANLI"

Kelebeğin, hayatında gördüğü en büyük kelebek olduğunu dile getiren Yanık, "Kanat açıklığını ölçtüğümüzde 16 santimetre büyüklüğünde olduğunu gördük. Çok nadir olarak görülen bir canlı. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Kelebeğimizi incitmeden inceledikten sonra tekrar doğaya bırakacağız." diye konuştu. Yanık, kelebeği görenlerin de çok şaşırdığını belirterek, "Kelebeği görenler hem büyüklüğüne hem de kanatlarındaki renk ve desenlere hayran kalıyor. Böyle nadide bir güzelliği görebilmek benim için bir şans." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı