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  3. Güzelliğine hayran kaldılar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı

Güzelliğine hayran kaldılar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı

Kayseri'ye gelen Ukraynalı turistler, Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Güzelliğine hayran kaldılar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı

Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı turistlerin ilgisini çekiyor. Kayseri'ye gelen Ukraynalı turistler, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret ettiler. 

TURİSTLER MİLLİ PARKA HAYRAN KALDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'dan gelen turist kafilesi, 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi. Kuş müzesindeki kuş maketlerini inceleyen turistler, daha sonra 1 kilometre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolunda sazlıktaki kuş çeşitliliğini fotoğrafladı Milli parkı at üzerinde ve sandallarla da gezen turistler, alana hayran olduklarını dile getirdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Güzelliğine hayran kaldılar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı

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